लोणावळ्यात ‘बुलेट राजां’ना दणका
लोणावळा, ता. ३१ : पर्यटननगरी लोणावळा शहरात विनापरवाना वाहन चालवणारे आणि सायलेन्सरचा कर्णकर्कश आवाज करून परिसरात दहशत निर्माण करणाऱ्या ‘बुलेट राजां’वर लोणावळा शहर वाहतूक पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत केलेल्या या विशेष मोहिमेत ९८ दुचाकी चालकांवर कारवाई करण्यात आली असून, एकूण दोन लाख १३ हजार पाचशे रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
लोणावळ्यातील मुख्य बाजारपेठ, शाळा आणि महाविद्यालय परिसरात सायलेन्सरमध्ये बदल करून फटाक्यांसारखे आवाज काढणाऱ्या दुचाकींचा सुळसुळाट वाढला होता. या आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि विद्यार्थी यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. याची दखल घेत वाहतूक पोलिसांनी ही मोहीम हाती घेतली. विना नंबरप्लेट आणि कागदपत्रे नसलेली वाहने जप्त करण्यात आली. लोणावळा शहर पोलिस निरीक्षक राजेश रामाघरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फौजदार पूजा गव्हाणे, चमन शेख, कर्मचारी अनिल शिंदे, सचिन कडाळे, अमोल फाळके, आदम शेख आणि सुधीर शितोळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयीन परिसरामध्ये सापळा रचून कर्णकर्कश सायलेन्सर, विना परवाना वाहन चालवणे आणि फॅन्सी नंबरप्लेट असे नियम मोडणाऱ्या तरुण चालकांना पोलिसी खाक्या दाखवण्यात आला. पोलिसांच्या या धडक कारवाईचे लोणावळावासीयांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ दोन दिवसांपुरती मर्यादित न ठेवता ती सातत्याने सुरू ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अवैध सायलेन्सरवर कारवाई; रोडरोलरखाली चिरडून नष्ट
लोणावळा शहर पोलिसांनी अवैध व कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाहनांच्या सायलेन्सरवर कठोर कारवाई केली. शनिवारी या कारवाईत जप्त करण्यात आलेले मॉडीफाय केलेले व नियमबाह्य सायलेन्सर रोडरोलरखाली चिरडून नष्ट करण्यात आले.
