लोणावळा महिला मंडळाचा वर्धापन दिन उत्साहात
लोणावळा, ता. १८ : महिला मंडळ लोणावळा यांच्या वर्धापन दिन विविध उपक्रमांनी उत्साहात पार पडला. यावेळी नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक व नगरसेविकांचा सत्कार करण्यात आला. त्याचबरोबर महिला मंडळाच्या सदस्यांसाठी विविध मनोरंजक खेळ व स्पर्धा पार पडल्या.
यावेळी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, नगरसेविका दीपा अगरवाल, आरती त्रिकोणे, सोनाली मराठी, अनिता अंभोरे, वसुंधरा दुर्गे, गायत्री रीले, रेश्मा पाठारे, स्वप्ना कदम तसेच नगरसेवक सनी घोणे उपस्थित होते. मंडळाच्या कार्यकारिणी सदस्यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, नगरसेवक व नगरसेविकांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमात बोलताना नगराध्यक्ष सोनवणे यांनी महिला मंडळाने सादर केलेल्या ‘कार्डियाक ॲम्बुलन्स’ संदर्भातील पत्राचा विशेष उल्लेख केला. लोणावळा शहरासाठी ‘कार्डियाक ॲम्बुलन्स’ची आवश्यकता लक्षात घेता लवकरच ही ॲम्बुलन्स शहरात दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महिला मंडळ लोणावळ्यातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. महिला सबलीकरण व सशक्तीकरणासाठी भविष्यातही विविध उपक्रम राबविण्याचा संकल्प मंडळाच्या अध्यक्षा मनीषा बंबोरी यांनी व्यक्त केला. मंडळातर्फे आयोजित स्पर्धेत प्रथम क्रमांक सुलभा लांबट यांनी तर द्वितीय क्रमांक शशी बोरटकर यांनी पटकावला.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मेधा वैद्य, उमा मेहता, सुनीता रावण, क्षुतिका राणे तसेच सर्व कार्यकारिणी सदस्यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन प्रतिमा खळदकर यांनी केले.
