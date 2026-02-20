दहावीच्या परीक्षेला १४२७ विद्यार्थी
लोणावळा, ता. २० : दहावीच्या परीक्षेला आज उत्साहात सुरवात झाली. शहरातील एकूण १४२७ विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले आहेत. पहिला पेपर सुरळीत आणि शांततेत पार पडला. यंदा शहरातील तीन केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. डॉ. बी. एन. पुरंदरे विद्यालयात ३७७, ॲड. बापूसाहेब भोंडे हायस्कूलमध्ये ६९५ आणि ऑक्झिलियम हायस्कूलमध्ये ३५५ विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. तिन्ही केंद्रांवर मुख्याध्यापक व केंद्र संचालक यशवंत बारवकर, माधवी थत्ते व शायनी अल्फान्सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक व्यवस्था, पिण्याचे स्वच्छ पाणी तसेच आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. पहिल्या पेपरसाठी विद्यार्थी आत्मविश्वासाने परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश करताना दिसून आले. शिक्षक व केंद्रप्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना शांत राहून प्रश्नपत्रिका काळजीपूर्वक वाचून उत्तरपत्रिका लिहिण्याबाबत मार्गदर्शन केले. पालकांनी केंद्राबाहेर थांबून पाल्यांना शुभेच्छा दिल्या.
