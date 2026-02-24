स्वीकृत सदस्यपदी जाकीर खलिफा
लोणावळा, ता.२४ : आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लोणावळा नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्यपदी जाकीर खलिफा यांची अखेर निवड करण्यात आली. नगरपरिषद सभागृहात आयोजित विशेष सभेत नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही घोषणा करण्यात आली.
या विशेष सभेला उपनगराध्यक्ष देविदास कडू, मुख्याधिकारी अशोक साबळे, बांधकाम समिती सभापती सनी दळवी, आरोग्य समिती सभापती धनंजय काळोखे, पाणीपुरवठा समिती सभापती जीवन गायकवाड, शिक्षण समिती सभापती दीपा अगरवाल, महिला व बालकल्याण समिती सभापती स्वप्ना कदम यांच्यासह नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यापूर्वी स्वीकृत सदस्यपदासाठी मुकेश परमार, निखिल कवीश्वर यांची निवड झाली होती. मात्र, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने खलिफा यांची निवड प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली होती. ही निवड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोट्यातून करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला दोन स्वीकृत सदस्यपदे, तर निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या काँग्रेस व अपक्षांच्या सत्य विकास आघाडीच्या वाट्याला एक पद देण्यात आले होते.
