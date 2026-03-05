लोणावळा महाविद्यालयात क्रीडा महोत्सवास सुरुवात
लोणावळा, ता. ५ : लोणावळा एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित डॉ. बी. एन. पुरंदरे कला, श्री. एस. जी. गुप्ता वाणिज्य व श्री. एस. ए. मिठाईवाला विज्ञान महाविद्यालयाच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवास उत्साहात सुरुवात झाली.
महाविद्यालयाच्या क्रीडा संकुलात टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे श्री शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडू केतकी बकोरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. नरेंद्र देशमुख यांच्यासह महाविद्यालयातील प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.
क्रीडाभावना, जिद्द आणि संघभावना यांचे उत्कृष्ट दर्शन यावेळी घडले. विद्यार्थ्यांच्या खेळातील कामगिरीचे कौतुक करत क्रीडा उपक्रमांमुळे शिस्त, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण विकसित होतात, असे मत केतकी बकोरे यांनी व्यक्त केले.
प्राचार्य डॉ. नरेंद्र देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांना क्रिकेटसोबतच ॲथलेटिक्ससह इतर विविध क्रीडा प्रकारांमध्येही सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत महाविद्यालयाच्या ज्युनिअर व सीनियर विभागातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदविला. स्पर्धांच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिमखाना विभाग, क्रीडा महोत्सव समन्वयक तेजस भांगरे तसेच क्रीडा समिती सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
