गुरव समाजाचा धरणे आंदोलनाचा इशारा
लोणावळा, ता. १४ : सकल गुरव समाजाच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल गुरव समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. १७) मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून गुरव समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती अखिल गुरव समाज संघटनेचे मावळ तालुका अध्यक्ष नवनाथ देशमुख यांनी दिली.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. अण्णासाहेब शिंदे आणि राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शीतल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. गुरव समाजाच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. देवस्थान इनाम वर्ग तीनच्या जमिनींचा प्रश्न निकाली काढून त्यावरील वतन खालसा करणे, जमिनींचा फेरसर्व्हे करून बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द करणे आणि मूळ सनदधारकांना ताबा मिळवून देणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व मंदिर ट्रस्टमध्ये गुरव समाजाला ५० टक्के विश्वस्त पदे देण्यात यावीत, पुजाऱ्यांचा वंशपरंपरागत पूजेचा हक्क अबाधित ठेवावा, तसेच ६० वर्षांवरील पुजाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासह दरमहा पाच हजार रुपये मानधन लागू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय १९५०च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील कलम ३६ मध्ये दुरुस्ती करावी, ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत लोकसंख्येनुसार निधीत वाढ करावी आणि समाजावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे कडक तरतुदी कराव्यात, अशा मागण्याही संघटनेने मांडल्या आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
