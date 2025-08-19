मोशी, डुडुळगाव परिसरात रात्रीपासून पावसाची संततधार
मोशी, ता. १९ : मोशी, डुडुळगाव परिसरात रात्रीपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. परिणामी, मोशी, डुडुळगाव, प्राधिकरणामधील रस्त्यांवरील सखल भागांत आणि पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचून वाहनचालकांची गैरसोय झाली. मात्र, भातशेतीसाठी पाऊस चांगला असल्याने त्याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले.
मोशी आणि परिसरात सोमवारी रात्रीपासून पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे काही ठिकाणी पाणी साचले आणि वाहतूक विस्कळीत झाली. विशेषतः ज्यांच्याकडे पावसापासून संरक्षण नव्हते, अशा दुचाकीस्वारांना झाडांचा आणि दुकानांचा आडोसा घ्यावा लागला. मोशी गावठाण, देहू - आळंदी रस्ता, अंतर्गत बोराटे वस्ती ते स्पाईन रस्ता या दरम्यानच्या अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डे आणि सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले. त्याने नागरिकांची चांगलीच धांदल उडाली. सध्याचा पाऊस भात शेतीसाठी चांगला असल्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत.
MOS25B03840
