चौकाचौकांतील बेटांचे सौंदर्य फुलण्याची प्रतीक्षा
मोशी, ता. १० : अज्ञात वाहनांच्या धडकेने दगड अस्ताव्यस्त झालेले, आतील हायमास्ट दिवे असलेल्या खांबाचे झाकण तुटलेले, अवास्तव वाढून सुकलेली झाडेझुडपे, झुकलेले दिशादर्शक फलक अशी अवस्था आहे मोशी प्राधिकरणाचे सौंदर्य खुलविणाऱ्या स्पाईन रस्त्यावरील चौकाचौकांतील वर्तुळाकार बेटांची. त्यांचे सौंदर्य पुन्हा कधी खुलणार,
अशी विचारणा स्थानिक नागरिक करत आहेत.
निगडी येथील भक्ती शक्ती शिल्प ते पुणे-नाशिक महामार्गावरील राजा शिवछत्रपती चौकाला जोडणारा प्रशस्त असा सहा पदरी आकर्षक स्पाईन रस्ता तयार करण्यात आला आहे. हा रस्ता पिंपरी चिंचवड शहराच्या आधुनिक विकासाचे प्रतीक आणि प्राधिकरणाच्या सौंदर्यात वाढ करणारा मानला जातो. दोन्ही बाजूंनी उभ्या असलेल्या गगनचुंबी इमारती, बंगले आणि सेवा रस्त्यांसह हा मार्ग शहराच्या सौंदर्याला वेगळी ओळख देतो.
रस्त्याच्या दुभाजकामध्ये शोभेची फुलझाडे, लोखंडी दुभाजक, दुतर्फा पदपथ, मार्गदर्शक फलक आणि ‘‘वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी वनचरें’’ अशा पर्यावरण-जागृतीच्या संदेशांनी सजलेला हा रस्ता पर्यटक आणि प्रवाशांसाठी आकर्षणाचा विषय ठरतो.
पुणे-नाशिक महामार्गापासून सुरू होणारे राजा शिवछत्रपती चौक, संतनगर चौक, श्रीराम चौक, टाटा मोटर्स चौक, कुदळवाडी चौक, चिखली चौक, साने चौक, तळवडे आयटी चौक, अंकुश चौक आदी ठिकाणच्या चौकांमध्ये साध्या दगडांपासून वर्तुळाकार बेटे तयार करून त्यामध्ये उंच खांबावर हायमास्ट दिवे बसविण्यात आले.
मात्र, अज्ञात वाहनांच्या धडकांमुळे या चौकातील वर्तुळाकार बेटांची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. ठिकठिकाणी फुलझाडे नष्ट झाली असून सौंदर्य हरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आणि प्राधिकरणाने तातडीने लक्ष घालून स्थानिक कंपन्या, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, शोरुम, दुकानमालक, सामाजिक कार्यकर्ते माध्यमातून आर्थिक साहाय्य घेत या बेटांचे सौंदर्य पूर्वीप्रमाणे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
‘‘चौकांची नावे स्पष्ट फलकांवर लावावीत. फुलझाडे व शिल्पांद्वारे सौंदर्य खुलवावे,’’ अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी विठ्ठल वाळुंज, संजय आहेर, हनुमंत लांडगे, डॉ. रोहिदास आल्हाट, ॲड. बाळासाहेब थोपटे, ॲड. विकास जाधव, प्रा. दिगंबर ढोकले, निखिल काळकुटे, विजय पिरंगुटे आदींनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.