श्री भैरवनाथ विद्यालयाचे प्रश्नमंजूषा स्पर्धेत यश
मोशी, ता. १४ ः चिंचवड येथील रसिकलाल धारिवाल इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये १२ व १३ डिसेंबरला ५३वे पिंपरी-चिंचवड तालुकास्तरीय विज्ञान-गणित प्रदर्शन झाले. पुणे जिल्हा परिषद, पुणे-माध्यमिक शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड मुख्याध्यापक संघ व पिंपरी-चिंचवड विज्ञान विषय संघ यांच्या वतीने प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रदर्शनात भोसरीतील श्री भैरवनाथ विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले.
या प्रदर्शना अंतर्गत घेण्यात आलेल्या प्रश्नमंजूषा स्पर्धेत इयत्ता नववी ते बारावी (गट क्रमांक २)मध्ये श्री भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोसरी येथील इयत्ता बारावीमधील शिवम जाधव आणि इयत्ता नववीमधील मयूरी दौंडकर यांनी उत्कृष्ट ज्ञान, तर्कशक्ती व संघभावनेच्या जोरावर प्रथम क्रमांक पटकाविला.
या विज्ञान प्रदर्शन व प्रश्नमंजूषा स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभात पिंपरी-चिंचवड शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांच्या हस्ते यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
या यशाबद्दल श्रीरंगदास स्वामी शिक्षण विकास मंडळ, आणे या संस्थेचे अध्यक्ष श्रीप्रकाश बोरा, उपाध्यक्ष ॲड. जितेंद्र बोरा, प्राचार्य नवीनकुमार आहेर, उपप्राचार्य संजीवकुमार राणे, उपमुख्याध्यापक दीपक बागूल, पर्यवेक्षक प्रमोद थोरात, पर्यवेक्षिका सुनंदा जाधव तसेच सर्व शिक्षकवृंद यांनी विद्यार्थ्यांचे व मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन केले.
