फळभाज्या, पालेभाज्यांची आवकमध्ये वाढ
मोशी, ता. २८ : सध्या हिवाळा सुरू असून थंडीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शेतीमालाच्या वाढीस पोषक वातावरण असल्याने श्री नागेश्वर महाराज उपबाजार समिती येथे शेतीमालाची फळे वगळता फळभाज्या अणि पालेभाज्यांची आवक मागील आठवड्यापेक्षा २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. फळभाज्यांपैकी टोमॅटो, गवार, शेवगा आदींचे भाव वगळता उर्वरित भाव स्थिर आहेत. पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबीर व मेथीची आवक १० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे १० टक्क्यांनी भावही कमी झाले आहेत. फळांची आवक आणि भाव स्थिर आहेत.
पालेभाज्यांची एकूण आवक : ७५ हजार ७०० जुड्या
पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबीर : ३३ हजार ३००, मेथी : २० हजार १००, शेपू : १ हजार ३००, कांदापात : १ हजार १००, पालक : ८ हजार १००, पुदिना : २ हजार ७००, हरभरा : ८ हजार ६०० आदी पालेभाज्यांची एकूण ७५ हजार ७०० जुड्यांची आवक झाली आहे.
फळभाज्यांची एकूण आवक : ५ हजार ११३ क्विंटल
कांदा : ७६६, बटाटा : १ हजार ३२, आले : ७८, लसूण : ३०, भेंडी : ५५, गवार : १२, टोमॅटो : ५०६, मटार : ५३५, घेवडा : ४६, दोडका : ७, मिरची : १३३, दुधी : ५६, लाल भोपळा डांगर : ५६, काकडी : १७०, कारली : १९, गाजर : २७८, फ्लॉवर : ४९२, कोबी : ३३८, वांगी : १५०, ढोबळी : ४४, बीट : ६, पावटा : १७, चवळी ९, लिंबू : ८५, कढीपत्ता : १९, मका कणीस : ७७, हरभरा भाजी ४ आदी फळभाज्यांची एकूण आवक ५ हजार ११३ क्विंटल झाली.
फळबाजारात फळांची एकूण आवक : ४८० क्विंटल
सफरचंद : २७, मोसंबी : ४१, संत्रा : २९, डाळिंब : १२, पेरू : ११०, अंजीर : ३, पपई : ९५, चिकू : ११, केळी : ८२, नारळ : २, अननस : ४, कलिंगड २०, स्ट्रॉबेरी : २, ड्रॅगन : २, बोरं : २२, पेर : ३ आदी फळांची एकूण आवक ४८० क्विंटल झाली.
पालेभाज्यांचे भाव (एका जुडीचे)
कोथिंबीर : ८ ते १० रुपये, मेथी : ८ ते १०, शेपू : ८ ते १०, पालक : ८ ते १०, कांदापात : १२ ते १५, चवळी : १० ते १२,
हरभरा : ८ ते १० पुदीना : ४ ते ५
फळभाज्यांचे भाव (एक किलोचे)
कांदा : १२ ते २०, बटाटा : १५ ते २०, लसूण : १०० ते १२०, आले : ४० ते ६०, भेंडी : ५० ते ६०, गवार : १०० ते १२०, टोमॅटो : ४० ते ५०, मटार : २५ ते ३०, घेवडा : ३० ते ४०, दोडका : ५० ते ६०, मिरची : ५० ते ६०, दुधी भोपळा : ४० ते ५०, लाल भोपळा : ५० ते ६०, काकडी : २० ते ३०, कारली : ५० ते ६०, गाजर : २० ते ३०, पापडी : ४० ते ५०, फ्लॉवर : २० ते ३०, कोबी : २० ते ३०, वांगी : ४० ते ५०, ढोबळी : ४० ते ५०, सुरण : ५० ते ६०, तोंडली जाड : ३० ते ४०, बारीक : ४० ते ५०, बीट : ३० ते ४०, कोहळा : ५० ते ६०, पावटा : ५० ते ६०, वाल : ५० ते ६०, वालवर : ५० ते ६०, शेवगा : ५० ते ६०, ढेमसे : ५० ते ६०, परवर : ६० ते ७०, भावनगरी : ४० ते ५०, चवळी : ४० ते ५०, रताळी : ६० ते ७०, दोडका : ५० ते ६०, घोसाळी : ५० ते ६०, कढीपत्ता : ४० ते ५०, आरवी : ४० ते ५०, लिंबू : ५० ते ६०, मका कणीस : ४० ते ५०
फळांचे भाव (एक किलोचे)
सफरचंद : १२० ते १५०, मोसंबी : ५० ते ८०, डाळिंब : १८० ते २००, पेरू : ४० ते ८०, पपई : २० ते २५, चिक्कू : ५० ते ६०, केळी : ५० ते ६०, शहाळे नारळ : ६० ते ७०, किवी : ७० ते ८०, पेर : ७० ते ८०, अननस : ६० ते ७०, आवळा : ४० ते ५०, ड्रॅगन फ्रुट : १५० ते १८०
