मोशीत बजरंग दलाचे शौर्य संचलन उत्साहात
मोशी, ता.३० : विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पिंपरी चिंचवड जिल्हा यांच्यावतीने मोशी प्रखंड येथे बजरंग दलाचे शौर्य संचलन घेण्यात आले. या प्रसंगी पिंपरी चिंचवड जिल्ह्यातील बहुसंख्य प्रखंडांमधून शेकडो बजरंगी शौर्य संचलनामध्ये सहभागी झाले.
या संचालनाची सुरुवात भगव्या ध्वजाच्या पूजनाने झाली. विश्व हिंदू परिषदेच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचे सहमंत्री नितीन वाटकर, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत बजरंग दलाचे संयोजक नितीन महाजन, बजरंग दल पुणे विभागाचे संयोजक नानाभाऊ सावंत, संभाजी बालघेरे, विश्व हिंदू परिषद पिंपरी चिंचवडचे जिल्हा सहमंत्री नवनाथ साकोरे, बजरंग दल पिंपरी चिंचवड जिल्हा संयोजक अरविंद लंघे, सहसंयोजक पन्नालाल जाधव, कौशल रावल आदी उपस्थित होते.
समाजामधील धर्मांध शक्तींना ठेचून काढून सेवा, सुरक्षा आणि संस्कार या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून गोठ्यामधील गोमाता आणि घरामधील माता यांचे संरक्षण करण्याची प्रत्येक वीर बजरंगींची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन नितीन वाटकर यांनी केले. तर महाजन यांनी आपल्या आजूबाजूला जर कोणी बांगलादेशी, रोहिंगे दिसले; तर ताबडतोब पोलिस प्रशासनाला कळवावे. पोलिस प्रशासनाने कार्यवाही नाही केली; तर बजरंग दल आपल्या शैलीमध्ये पुढील कार्यवाही करेल, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी बजरंगींना स्वावलंबन व स्वयंरोजगार या विषयांवरही मोलाचे मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.