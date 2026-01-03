अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांचे हाल
मोशी, ता.३ : पुणे-नाशिक महामार्गापासून देहूकडे जाणाऱ्या देहू-आळंदी बीआरटीएस रस्त्यावर भारतमाता चौक ते चिखली दरम्यान दुतर्फा दुकानदारांची अतिक्रमणे आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यातच विरुद्ध दिशेनेही वाहनचालक येत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा नित्याचाच झाला आहे.
भारतमाता चौकात विविध भागांमधून वाहने येत असतात. हा रस्ता आधीच अरुंद असताना दुकानदारांकडून पदपथांवर थेट विक्रीसाठी साहित्य मांडले जाते. त्यातच दुकानांमध्ये येणारे ग्राहक तसेच दिवसभरासाठी दुचाकी व चारचाकी वाहने लावून निघून जाणारे वाहनचालक यामुळे रस्ता आणखी अरुंद झाला आहे.
दुतर्फा सुमारे दहा फुटांपर्यंत वाहने उभी राहत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा नित्याचाच झाला आहे. त्यातच एवढी प्रचंड वाहने रस्त्यावर उभी असताना देखील विरुद्ध दिशेने सुद्धा काही वाहन चालक धाडसाने वाहन चालवत येतात त्यामुळे तर सर्वांचेच धांदल उडते. भारत माता चौकात सिग्नल असल्याने गर्दीच्यावेळी तब्बल अर्धा ते पाऊण किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागतात. त्याचा थेट फटका पादचाऱ्यांना बसत असून नागरिकांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागत आहे.
पदपथांवर दुकानदारांची अतिक्रमणे आणि रस्त्यावर वाहने उभी असल्याने आम्ही चालायचे तरी कुठून ? मुलांना शाळेत सोडताना रोज भीती वाटत असल्याची तक्रार स्थानिक महिला नागरिक करत आहेत. तर
हा रस्ता बीआरटीएसचा असताना नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. पार्किंगमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.
स्थानिक नागरिकांनी महापालिका व वाहतूक पोलिसांनी तातडीने अनधिकृत पार्किंग हटवावे. पदपथ मोकळे करून पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.