नागेश्वर विद्यालय
मोशी, ता. २७ : येथील श्री नागेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात नगरसेविका अर्चना सस्ते, सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश आल्हाट यांनी ध्वजवंदन केले. विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. उल्लास नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत असाक्षरमुक्त गावाची शपथ विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना देण्यात आली. माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट, माजी नगरसेवक लक्ष्मण सस्ते, मंदा आल्हाट, सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश बोराटे, दत्तात्रय मोकाशी, राजेश सस्ते, हरिभाऊ आल्हाट, गणेश सस्ते, उत्तम आल्हाट आदी यावेळी उपस्थित होते. प्राचार्य रामदास सानप यांनी प्रास्ताविक केले. उपप्राचार्य सविता नाणेकर यांनी आभार मानले. शरद वाजे यांनी सूत्रसंचालन केले.
वाघेश्वर विद्यालय
चऱ्होलीतील श्री वाघेश्वर विद्यालयात संचलन, नाटक, देशभक्तिपर गिते, नृत्य, रांगोळीतुन जनजागृती आदि कार्यक्रम उत्साहात झाले. नगरसेवक नितीन काळजे यांनी ध्वजवंदन केले. या वेळी नगरसेवक सचिन तापकीर, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अधीक्षक प्रमोद जाधव, नगरसेविका अर्चना सस्ते, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अतुल काळजे, माजी संचालक प्रवीण काळजे, माजी नगरसेवक अजित बुर्डे, प्रीती तापकीर, पंडित तापकीर, सुनील तापकीर, पर्यवेक्षक राजेश सस्ते आदी उपस्थित होते. प्राचार्य संजय चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. उपप्राचार्य आशालाता नेवासकर यांनी आभार मानले.
