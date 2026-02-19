उघड्या सांडपाणी वाहिन्या अजूनही वापरात
मोशी, ता. १९ : पुणे-नाशिक महामार्गालगतच्या बनकर वस्ती, बोराटे वस्ती परिसरात भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांऐवजी अद्याप उघड्या वाहिन्या वापरात आहेत. त्याने वाहनचालकांचे अपघात होत आहेत. याशिवाय वाहिन्यांमध्ये साचलेले घाण दुर्गंधीयुक्त पाणी आणि डासांसह विविध समस्यांनी स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत.
पुणे - नाशिक या महामार्गाने पादचारी, दुचाकीस्वारांसह भरधाव वेगाने वाहतूक सुरू असते. बनकर वस्ती ते बोराटे वस्ती परिसरातील या उघड्या सांडपाणी वाहिन्यांमध्ये वाहने जाऊन अपघात घडत आहेत. भरधाव वाहनांमुळे उघड्या वाहिन्यांमध्ये पादचारी तसेच दुचाकीस्वार पडून अपघात घडत आहेत. त्यामुळे बनकर वस्ती ते बोराटे वस्ती दरम्यान महामार्गालगत असलेल्या उघड्या वाहिन्या भूमिगत कराव्यात, अशी स्थानिक नागरिक संजय जांभुळकर, दिनेश बोराटे, संतोष बोराटे आदींनी मागणी केली आहे.
