निगडी बसस्थानका समोरील रस्ता खचला
निगडी, ता. २१ ः पीएमपी बसस्थानक परिसरात मुख्य रस्त्यावर खड्डे पडल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गर्दीच्या ठिकाणी रस्त्यात खड्डे पडून पाणी साचल्याने वाहनचालकांना सावधगिरीने प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी, कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा लागत आहेत.
निगडीमधील बस स्थानक आणि परिसर हा कायमच गर्दीने गजबजलेला असतो. या ठिकाणी सकाळ-संध्याकाळ कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांची, विद्यार्थी वर्गाची व वाहने उभी करणाऱ्यांची प्रचंड वर्दळ असते. अशा गर्दीच्या ठिकाणी
रस्त्याचा डांबरी पृष्ठभाग उखडला असून जागोजागी मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे दुचाकीस्वारांचे तोल जाऊन गंभीर अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. वाहनचालकांना वेग कमी करून सावधगिरीने जावे लागत आहे. परिणामी, वाहतुकीचा वेग कमी होऊन सकाळ-संध्याकाळ मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. आधीच बसस्थानकासमोर रिक्षा, दुचाकी व प्रवासी गर्दी असताना खचलेल्या रस्त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागत आहेत.
स्थानिक नागरिक व प्रवाशांनी तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. पोलिस, पालिकेचे कर्मचारी हजेरी लावतात, मात्र रस्त्याची दुरुस्ती कोणीच करत नाही. अपघात घडल्यावरच प्रशासन हलते, अशी नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.
NGI25B00767
