पर्यावरणपूरक गणपती बनविण्याची कार्यशाळा उत्साहात
रावेत, ता. २६ ः आकुर्डीतील सरस्वती माध्यमिक विद्यालय येथे शाडू मातीपासून पर्यावरणपूरक गणपती बनविण्याची कार्यशाळा पार पडली. पाचवी ते सातवीतील स्काऊट व गाइडच्या विद्यार्थ्यांसह इतर विद्यार्थ्यांनीही कार्यशाळेत सहभाग घेतला.
उपक्रमाचे मार्गदर्शन शाळेच्या शिक्षिका प्रतिमा काळे यांनी केले. नवनगर शिक्षण मंडळाचे संस्थापक सचिव गोविंद दाभाडे यांनी विशेष मार्गदर्शन केले. तसेच विद्यार्थ्यांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. विद्यार्थ्यांनी सुबक, सुंदर अशा गणेश मूर्ती तयार केल्या. उपक्रमासाठी सविता पाटील, कल्पना उभे, सुकन्या जाधव, प्रशांत चव्हाण, कैलाश कोशिरे, बतुर आखाडे यांचे सहकार्य केले.
यावेळी मुख्याध्यापिका गुरव व उपमुख्याध्यापक बच्चे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
