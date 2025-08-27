रावेत, आकुर्डी, प्राधिकरणात गणरायाचे उत्साहात आगमन
रावेत : रावेत, आकुर्डी व प्राधिकरण परिसरात यंदाच्या गणेशोत्सवाचे स्वागत मोठ्या जल्लोषात करण्यात आले. ढोल-ताशांच्या गजरात गणपती बाप्पा मोरया च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. स्थानिक मंडळांनी पारंपरिक पद्धतीने गणेश मूर्तींची स्थापना केली असून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
घरगुती तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपांना आकर्षक रोषणाई, फुलांच्या सजावट आणि थीम डेकोरेशनने सजविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अनेक मंडळांनी समाजोपयोगी संदेश देणाऱ्या संकल्पनेतून सजावट केली असून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बालगोपाळ, युवक व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी होत असून, वातावरणात भक्तिभाव आणि उत्साहाची एकत्रित झलक पाहायला मिळत आहे. दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन, नाटक व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पोलिस प्रशासन व स्वयंसेवी संघटनांनी मिळून वाहतूक व सुरक्षिततेची विशेष व्यवस्था केली आहे.
रावेत, आकुर्डी व प्राधिकरण परिसर गणरायाच्या स्वागताने उजळून निघाला असून, काही ठिकाणी सात तर काही ठिकाणी दहा दिवस हा उत्साह आणि भक्तिभाव कायम राहणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.