रुपीनगर भागात रस्ते डांबरीकरणास सुरुवात
निगडी, ता. १५ : रुपीनगर, तळवडे भागात अंतर्गत व मुख्य रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. प्रशासनाने दिवाळीपूर्वी त्यांच्या दुरुस्ती व डांबरीकरणाच्या कामास सुरवात केली आहे.
रुपीनगर येथील यशवंतराव चव्हाण मुख्यमार्ग, त्रिवेणीनगर ते रुपीनगर रस्ता, तळवडे गावठाणातील संत तुकारामनगर ते शाळेकडे जाणाऱ्या मार्गासह, बाजारपेठ असलेला ताम्हणे वस्ती टॉवर लाईन मार्ग, सहयोगनगर ते सोमेश्वर मंदिर, गणेशनगर ते सरस्वती हाउसिंग सोसायटी यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण होत आहे. या सर्व रस्त्यावर खड्डे पडल्याने अनेक वेळा दुचाकी घसरण्याचे व अपघात होण्याचे प्रकार घडत होते. तसेच सतत वाहनांची वर्दळ असल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना धुळीचा त्रास सहन करावा लागत होता. पण दिवाळीपूर्वी या सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण होत असल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
तळवडे, रुपीनगर भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली होती. त्यातच पावसामुळे खड्ड्यात पाणी साचल्याने प्रवास करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत होता. पण या भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण होत आहे, याबद्दल महापालिकेचे आभार.
-राजेश जाधव, स्थानिक नागरिक
