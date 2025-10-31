तळवडे - रुपीनगर (प्रभाग क्र.१२)
प्रभाग १२ ः तळवडे-रुपीनगर
प्रत्येक वेळी आश्वासने,
पण प्रश्न ‘जैसे थे’
- सुबोध गलांडे
स र्वसामान्य कामगार, स्थानिक नागरिक, वाहतूक व्यावसायिक, वाढते परप्रांतीय नागरिक तसेच राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील नागरिकांची लोकवस्ती असलेला तळवडे-रुपीनगर प्रभाग आहे. कोणतीही निवडणूक आली की रेडझोन व त्यामुळे बाधित झालेल्या संपूर्ण भागाचा रखडलेला विकास चर्चेत येतो. प्रत्येकवेळी फक्त आश्वासन. पण, प्रश्न सुटला नसल्याचा अनुभव येथील जनतेच्या वारंवार आला आहे.
समाविष्ट भाग
तळवडे गावठाण, एमआयडीसी, आयटी पार्क, जोतिबा मंदिर परिसर, सहयोगनगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, म्हेत्रे वस्ती काही भाग, ताम्हणे वस्ती, शिवसृष्टी सोसायटी परिसर, तळवडे इत्यादी.
पक्षीय स्थिती
- भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात खरी लढत, दोन्ही पक्षांकडे ताकदीचे उमेदवार
- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यात उमेदवार ठरविण्यावर गोंधळ
- शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात अंतर्गत स्पर्धा, पण तुल्यबळ उमेदवारांसाठी तयारी करावी लागणार
- काँग्रेस गोटामध्ये शांतता, मनसेचा काही प्रमाणात प्रभाव
दृष्टिक्षेप
- रेडझोनमुळे विकासाला मर्यादा, मात्र कर भरावा लागत असल्याने मतदारांत नाराजी
- तरुण मतदार विकासाभिमुख विचारांना प्राधान्य देणार
- राष्ट्रवादी गटांमध्ये अनेकजण इच्छुक, उमेदवारी मिळविण्यासाठी स्पर्धा, बंडखोरी शक्यता
- सर्व पक्षांच्या इच्छुकांनी उत्तम जनसंपर्क ठेवल्याने लढत लक्षवेधी ठरणार
प्रचारातील संभाव्य मुद्दे
- अविकसित डीपी रस्ते, वाहतूक समस्या
- सार्वजनिक सुरक्षा, अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा
- तळवडे-निगडी रस्त्याचे रखडलेले रुंदीकरण
