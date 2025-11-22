तळवडे येथील वातावरण निवडणुकीपूर्वीच तापले
निगडी, ता. २३ : तळवडे, रुपीनगर या प्रभाग क्रमांक १२ मधील राजकीय वातावरण निवडणुकीपूर्वीच प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होताच तापले आहे. तळवडे गावठाणातील १२६१ मतदार हे चिखली प्रभाग क्रमांक एकमध्ये टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे यादीवरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
हा प्रकार जाणून बुजून करण्यात येत आहे, असा आरोप होत आहे. तर ही पालिका निवडणूक प्रशासनातील ही एक चूक आहे, असे काहीचे म्हणणे आहे. मागील २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तळवडे गावठाण हा भाग चिखली प्रभाग जोडला होता. त्यावेळी गाव विकणे आहे, अशी उपरोधात्मक मागणी तळवडे ग्रामस्थांनी केली होती. त्याच ही अनेकांनी आठवण करून दिली. पालिकेची निवडणूक कधी होणार हे आज जरी नक्की सांगता येत नसले तरी तळवडे, रुपीनगर भागात प्रत्येक नागरिक यादी व त्यातील आपले नाव शोधताना दिसत आहे.
या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्यात संभाव्य कडवी लढत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे दोन्हीकडून चांगलीच तयारी सुरू असताना प्रारूप मतदार यादीत झालेला घोळ हा सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामुळे या भागातील प्रत्येक कार्यकर्ता आपली बाजू मांडताना व प्रशासनातील अनेक किस्से यांची चर्चा रंगत आहे. मतदार यादी व त्यातील घोळ हा देश पातळीवर सध्या चर्चेचा विषय असताना मतदारांची एक यादीच दुसऱ्या प्रभागात जोडल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
पंकज भालेकर यांचे नाव चिखली प्रभागात!
माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी तळवडे प्रभागातील १२६१ मतदार यांची नावे चिखली प्रभाग जोडण्यावर आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे पंकज भालेकर यांचे नाव चिखली प्रभागात जोडले आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाचे संभाव्य प्रमुख उमेदवार असणार आहेत. तर माजी नगरसेवक शांताराम भालेकर यांनी निवडणूक प्रशासनात हरकत नोंदवत ही सर्व नावे तळवडे प्रभागात समाविष्ट करण्यात यावी व मतदार यादी दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.
