रुपीनगर श्रमिक सोसायटीतील रस्त्याच्या डांबरीकरणाची मागणी
निगडी, ता. ७ ः रुपीनगर श्रमिक सोसायटीतील कच्च्या रस्त्याचे डांबरीकरण करावे, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.
या परिसरातील मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि सिमेंट रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण होत असताना, रुपीनगरमधील पहिली सोसायटी असलेल्या श्रमिक सोसायटीचा रस्ता अद्यापही कच्चाच असल्यामुळे येथील नागरिकांत नाराजी आहे. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या कामाकडे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
या रस्त्यावरून महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दररोज गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात रस्ता चिखलमय होतो, तर उन्हाळ्यात धूळ प्रचंड उडते. गणेश जयंती व इतर कार्यक्रमांच्या वेळी हा रस्ता पर्यायी मार्ग म्हणून वापरला जातो, तरीही या महत्त्वाच्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
रुपीनगरमधील इतर सोसायट्यांचे रस्ते सिमेंटचे झाले. पण श्रमिक सोसायटी मात्र अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. याबाबत अनेक वेळा पाठपुरावा केला पण डांबरीकरणास प्रशासन उदासीन दिसत आहे. असे येथील नागरिकांना सांगितले.
ही रुपीनगरमधील सर्वात पहिली सोसायटी असूनही आजपर्यंत आम्हाला कच्च्या रस्त्याचा वापर करावा लागतो. प्रशासनाने आमचा परिसर दुर्लक्षित केला आहे.
- सुरेश जाधव, श्रमिक सोसायटी रहिवासी
इतर सोसायट्या सिमेंट रस्त्यांनी झळाळत आहेत. पण आमच्या रस्त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. काही दिवसांपूर्वी शेजारी असलेल्या माळावर कचऱ्याला आग लागल्याने नागरिकांना धुराचा त्रास सहन करावा लागला तरीही प्रशासनाने अद्याप उपाययोजना केली नाही.
- प्रवीण पगारे, रुपीनगर
