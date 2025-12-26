आंत्रप्रिनर्स असोसिएशनची वार्षिक सभा उत्साहात
निगडी, ता. २६ : तळवडे (ज्योतिबानगर) येथील ज्योतिबानगर आंत्रप्रिनर्स असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मोठ्या उत्साहात पार पडली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी उद्योजक टिकाराम शर्मा होते. यावेळी आर्थिक क्षेत्रातील सध्याचे बदल, तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या बँक सुविधा, कर्ज सुविधा, डिजिटल बँकिंग आणि अर्थनियोजन याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आरबीआयच्या विविध नियमांची माहिती करून घेण्यासाठी आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांकडून उपस्थित उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. बदलत्या आर्थिक धोरणांचा व्यवसायावर होणारा परिणाम आणि त्याचा योग्य वापर कसा करावा, यावरही यावेळी सविस्तर विचारमंथन झाले.
लघुउद्योजकांनी आपल्या व्यवसायात अग्निसुरक्षेसंदर्भात घ्यावयाच्या काळजी व आवश्यक उपाययोजना, तसेच त्यासंबंधी शासनाचे नियम यांची माहिती देण्यात आली. दैनंदिन कामगार तसेच कंपनीच्या सुरक्षिततेसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, याविषयी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ बाळासाहेब वैद्य यांनी उद्योजकांना मार्गदर्शन केले.
लघुउद्योजक संघटनेचे सचिव उद्योजक कीर्ती शहा यांनी प्रास्ताविक करत स्वागत केले. उपस्थित सर्व उद्योजकांनी विविध क्षेत्रांत एकमेकांना सहकार्य करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला लघुउद्योजक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.