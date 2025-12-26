रुपीनगर येथील डीपीची अवस्था दयनीय
निगडी ता. २६ ः रुपीनगर (तळवडे) येथील सोनिगरा मैदानाच्या शेजारी असणाऱ्या वीज वितरण कंपनीच्या डीपीची दोन्ही झाकणे तुटलेली असून, या ठिकाणी त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
या भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असून, येथून नियमितपणे वीजपुरवठा सुरू असतो. त्यामुळे या परिसरात लहान मुले तसेच नागरिकांचा वावर मोठ्या प्रमाणात असतो. खेळताना किंवा अनवधानाने उघड्या डीपीचा स्पर्श झाल्यास गंभीर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः अनेकदा लहान मुले डीपीच्या आसपास खेळत असल्याने त्यांना धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वीज वितरण कंपनीने त्वरित लक्ष देऊन डीपीची तुटलेली झाकणे दुरुस्त करावीत, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
रुपीनगर येथील डीपीची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, याबाबत अनेक वेळा तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
