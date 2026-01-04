रविवारची सुटी साधून प्रचाराचा धडाका
निगडी ता. ४ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीसाठी रविवारची सुटी (ता.४) साधत उमेदवारांनी प्रचारावर भर दिला. अगदी सकाळपासूनच मतदारांची विविध मार्गांचा अवलंब करत मतदारांशी संपर्क साधला. सकाळी मंदिरात दर्शन घेऊन उमेदवारांनी प्रभागात वाजत-गाजत रॅली काढत प्रचाराला धुमधडाक्यात सुरूवात केली.
मतदानासाठी अवघे बाराच दिवस उरल्याने उमेदवार प्रभागातील सर्व उमेदवारांर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील काही कामगारांना, तसेच आयटी क्षेत्रातील लोकांना सुट्टी असते. त्याचा उपयोग करत विविध सहकारी गृहसंस्थांशी बैठक, चर्चा तसेच प्रतिनिधींमार्फत उमेदवारांनी संवाद साधला.
अपक्ष उमेदवार आपले चिन्ह पोहचावे म्हणून नव्याने छापलेली पत्रके घरोघर पोहचवत आहेत. प्रभागातील परिसर मोठा असल्याने चिन्ह पोहचविण्याची अपक्षणा बंडखोरांना कसरत करावी लागणार आहे. तसेच काही उमेदवार आपला क्रमांक, चिन्ह पोहचविण्याचीचा प्रयत्न करताना दिसले. पक्ष बदललेले उमेदवार आपल्या नव्या पक्षाचे चिन्ह आवर्जून मतदारांना सांगत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.