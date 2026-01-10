कार्यकर्त्यांकडून मतदारांत जागृती
निगडी, ता. १० ः मतदान यंत्रावरील (ईव्हीएम) आपला अनुक्रमांक व चिन्हाची यादी महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मिळाली आहे. सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांचे कार्यकर्ते डमी मतपत्रिका घेऊन प्रत्येक गटात मतदान कसे करायचे, हे मतदारांना समजावताना दिसत आहेत. मतदान यंत्रावर आपल्या उमेदवाराचा क्रमांक, चिन्ह, चार मते कशी द्यायची, याची माहिती दिली जात आहे. मत नोंदविले गेले की यंत्रामधून आवाज येतो, पण चारही ठिकाणी मत नोंदविणे गरजेचे कसे आहे हे समजावले जात आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला गट, कामगार वर्ग, नवमतदारांना मतदान प्रक्रिया समजावून सांगितली जात आहे. त्यांच्या शंकांचे निरसनही केले जात आहे.
---
