अंगी नम्रता ठेवून जनतेची सेवा करा
निगडी ता.१० ः सर्वसामान्य लोकांना अडाणी न समजता ते आपले मत देतात म्हणजे आपलं मन पाच वर्षांसाठी आपल्याला देतात. त्यामुळे अंगी नम्रता बाळगून त्यांची मनापासून सेवा केल्यास निवडणुकीमध्ये यश प्राप्त होते,’’ असे प्रतिपादन भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी केले.
रुपीनगर (तळवडे) येथे भाजप व आरपीआय युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते.
धस म्हणाले, ‘‘सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांना निवडणूक आल्यानंतर आपण उमेदवार आहोत, असे उगीच वाटायला लागते. अनेकांच्या डोक्यात हवा जाते. शिवाय खोटी आश्वासने देऊन फार जमत नाही. होणारे काम स्पष्ट सांगा. लोक आता लोक शहाणे झालेत. जनतेला विनाकामाच्या गप्पा मारलेल्या अजिबात आवडत नाहीत. जनतेच्या सुख-दुःख यात समरस होऊन शासनाच्या योजनेचा फायदा गरिबांपर्यंत नेणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला जनता निवडते. आपले काम कोण करू शकतो, तसा विश्वास संपादन केल्याशिवाय जनमत प्राप्त होत नाही. मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणातील जनता या शहरात रोजगारासाठी आलेली राहते. त्यांनी येथे योग्य मदत करा. शहरात त्यांची पुढची पिढी नवनवीन क्षेत्रात काम करीत आहे. भविष्याचा विचार करून योग्य लोकप्रतिनिधी निवडला जावा. त्याचे भान नक्कीच लोकांना आहे.’’
