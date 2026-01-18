रुपीनगर येथे चिमुकले रंगले रंगात

निगडी, ता. १८ : रुपीनगर तळवडे येथे ज्ञानदीप विद्यालय व परिसरातील विद्यार्थी ‘सकाळ’ आयोजित चित्रकला स्पर्धेत चित्रांच्या दुनियेत रंगून गेले. चार वेगवेगळ्या गटातील स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. सकाळ पासूनच पालक आणि मुले यांनी केंद्रावर गर्दी केली होती.
पहिली व दुसरीतील विद्यार्थी ‘हिवाळ्याशी संबंधित स्वेटर, कान टोपी या विषयाची रेखाटने काढून ते रंगवत होते. विद्यार्थ्यांचा भडक रंग देण्याकडे कल दिसत होता. तसेच ‘ब’ गटासाठी ‘माझा आवडता प्राणी’, त्याचबरोबर ‘माझी खोली’ या विषयांवर चित्रे रेखाटताना दिसत होते. तर पाचवी ते सातवी गटातील विद्यार्थी गणपती विसर्जन मिरवणूक, प्रचार फेरी यांची चित्रे रंगवत होती. या वेळी चित्र काढण्याचा आणि रंगवण्याचा मनमुराद आनंद चिमुकल्यांनी लुटला.
‘सकाळ’ आयोजित चित्रकला स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मनातील कल्पना व विचार मांडण्यासाठी तसेच त्यांना व्यक्त होण्यासाठी हे अतिशय चांगले व्यासपीठ या स्पर्धेमुळे उपलब्ध झाले. आम्ही पालक सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतो. या निमित्ताने पालकांना एक दिवस लहान होण्याची संधी ‘सकाळ’ देते.
- कडलग सविता, पालक
