पिंपरी-चिंचवड
सैन्यदिनानिमित्त संचलन
निगडी ता.२१ ः निगडी प्राधिकरणातील धिंग्रा मैदानावर मस्कटियर युथ संस्थेतर्फे भारतीय सेना दिनानिमित्त विविध स्पर्धा आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. संचलन स्पर्धेत ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालयाच्या राष्ट्रीय छात्रसेनेचे (एनसीसी) नील डुंबरे आणि आदिनाथ तारकुंडे यांची बेस्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली.
विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध आणि प्रभावी संचलन करून परीक्षक आणि उपस्थितांची प्रशंसा मिळवली.
कर्नल नितीन रुमाले हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी सैन्याचे महत्त्व आणि सैन्यातील संधी याविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले.