ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारणार ः महापौर लांडगे
निगडी, ता. १४ ः ‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुपीनगर येथे महापालिकेच्या वतीने विरंगुळा केंद्र उभं केलं जाईल,’ असे आश्वासन नवनिर्वाचित महापौर रवी लांडगे यांनी दिले.
रुपीनगर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने रुपीनगर येथे महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नगरसेवक प्रवीण भालेकर, पंकज भालेकर, शीतल वर्णेकर, शांताराम भालेकर आदी उपस्थित होते.
ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष वसंत पतंगे म्हणाले, ‘‘रुपीनगरमधील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक उत्तम जागा देण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महापालिकेच्या वतीने विविध सुविधा राबवाव्यात. महापौरांच्या आव्हानाला प्रतिसाद म्हणून कै. अशोक पवार यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे पुत्र उद्योजक राहुल पवार यांच्या वतीने शैक्षणिक साहित्य महापौरांकडे सुपूर्द करण्यात आले. तसेच उद्योजक नितीन बोंडे यांच्या वतीने लाइटचे विविध साहित्य ज्येष्ठ नागरिक संघास देण्यात आले.’’ वसंत पतंगे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रभाकर चौधरी यांनी स्वागत केले. लक्ष्मण गुरसाळे, रमेश पाटोळे, दत्तात्रेय पाटील, वामन बोर्डे, आनंद पाठक आदींनी संयोजनासाठी विशेष प्रयत्न केले.