पिंपरी-चिंचवड
मराठी भाषा दिन उत्साहात
निगडी, ता.२८ : यमुनानगर येथील शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या मराठी माध्यमाच्या विद्यालयामध्ये मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. मुख्याध्यापिका सविता बिराजदार यांच्या हस्ते सरस्वती, कुसुमाग्रजांच्या प्रतिमा पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी कुसुमाग्रजांच्या साहित्य विषयी माहिती सांगितली. विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. शेतकरी गीत, मुळाक्षरावरील कविता, फुलराणी नाट्यकृती, मराठी साहित्य प्रकारचे ओळख अशा बहुरंगी सादरीकरणामुळे उपस्थित मने जिंकली. शिक्षिका कांचन केंडे, विद्यार्थिनी अनुष्का देशमुख यांनी मराठी भाषा गौरव दिनाचे महत्त्व विशद केले.