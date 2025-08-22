चिंचवड येथील श्री मंगलमूर्तीची भाद्रपद यात्रा रविवारपासून
पिंपरी, ता. २२ : चिंचवड येथील श्रीमन् महासाधू मोरया गोसावी महाराज प्राप्त श्री मंगलमूर्तीची भाद्रपद पालखी यात्रा येत्या रविवारपासून (ता. २४) सुरू होत आहे. दोन सप्टेंबरला यात्रेचा समारोप होईल, अशी माहिती देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंदार महाराज देव यांनी दिली. पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रकही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
चिंचवड येथील श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज दरमहा मोरगाव येथे गणेशाच्या दर्शनाला जात असत. त्यांना १४८९ मध्ये श्रीमयुरेश्वराची तांदळामूर्ती श्री क्षेत्र मोरगाव येथील कऱ्हा नदीच्या पात्रात, गणेशकुंडात प्राप्त झाली. ती प्रसादमूर्ती भाद्रपद महिन्यात श्रीमंगलमूर्ती पालखीतून मोरगाव येथे नेण्याची ही परंपरा गेली ५२५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ अविरत चालू आहे.
पालखी प्रस्थानानिमित्त मोठी मिरवणूक काढण्यात येणार असून, सोमवारी दुपारी बारा वाजता पालखी श्री क्षेत्र मोरगावकडे प्रस्थान करणार आहे. श्री मंगलमूर्ती वाडा ते समाधी मंदिर, गांधीपेठ, पावर हाउस चौक (पिंपरी-चिंचवड लिंकरोड) मार्गे भाटनगर, खडकी, वाकडेवाडी, शनिवारवाडा, लक्ष्मी रस्त्याने जाऊन एकनाथ मंगल कार्यालयात पालखीचा मुक्काम असेल. सोमवारी (ता. २५) पहाटे साडेचार वाजता पालखी प्रस्थान करेल. कार्यालयातून भवानी पेठ, रामोशी गेट, भैरोबा नाला, दिव्य वाटिका आश्रम, दिवेघाट, सासवड बाजारातून कऱ्हाबाई मंदिरात दुसरा मुक्काम असेल. पालखी बुधवारी (ता. २६) सकाळी मंदिरातून शिवरी, रासकर मळ्याच्या दिशेने निघेल. श्री क्षेत्र जेजुरी, मावडी, ढोले मळामार्गे मोरगाव येथे रात्री नऊ वाजता पोहोचेल. त्यानंतर दोन दिवस पालखीचा मुक्काम मोरगाव येथेच असेल, २९ ऑगस्टपासून पालखीचा परतीचा प्रवास सुरू होईल. श्री क्षेत्र जेजुरी, श्री कन्हाबाई मंदिर, दिव्य वाटिका आश्रम-वडकी या ठिकाणी मुक्काम करीत दोन सप्टेंबरला पालखी पुन्हा चिंचवड येथील मंदिरात येईल.
