पिंपरी-चिंचवडमध्ये जुन्या प्रभागात लोकसंख्येचा भार
पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षित प्रारूप प्रभाग रचना अखेर शुक्रवारी जाहीर झाली. यात २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणेच प्रभाग रचना ठेवल्याने अनेकांचा जीव भांड्यात पडला. तर, दुसऱ्या बाजूला शहराची लोकसंख्या वाढल्याने २०१७ च्या तुलनेत सर्वच प्रभागांतील लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे ‘जुन्या प्रभागात केवळ लोकसंख्येचा भार’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिका निवडणूक मार्च २०२२ पूर्वी होणे अपेक्षित होते. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांमुळे ती होऊ शकली नाही. परिणामी, २०१७ मध्ये कारभारी झालेल्या नगरसदस्यांची मुदत संपली. त्यानंतर मार्च २०२२ आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार पाहत आहेत. आता निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करण्यात आली. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर नवीन समीकरणे निर्माण झाली आहेत. त्याचा परिणाम शहरावरही झाला आहे. राज्य व केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेचे लोकप्रतिनिधी शहरात आहेत. त्यात विशेषतः तीन विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणारे तीनही आमदार, विधान परिषदेचे दोन सदस्य, दोनपैकी एक खासदार यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे सरकारसह लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव प्रभाग रचनेवर पडेल. त्यांचा हस्तक्षेप प्रभाग रचनेवर होईल, आपल्या सोईनुसार प्रभाग रचना करण्यास प्रशासनावर दबाव येईल, अशी चर्चा शहराच्या राजकीय गोटात होती. मात्र, या सर्व शक्यता व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच आताची प्रभाग रचना आहे. त्यातील लोकसंख्या मात्र वाढलेली आहे. परिणामी, मतदारसंख्याही वाढलेली असेल, यात शंका नाही.
