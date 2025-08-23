आयटीमध्ये नोकरीच्या आमिषाने फसविणाऱ्या तरुणाला अटक
पिंपरी, ता. २३ : आयटी कंपनीत मोठ्या वार्षिक पॅकेजच्या नोकरीचे आमिष दाखवून आयटी अभियंता तरुणांची फसवणूक केल्याप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली, तसेच त्याच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल केला.
उमेश पाटील (वय ३७, रा. गेरा इम्पेरियर राईज सोसायटी, फेज दोन, हिंजवडी) असे आरोपीचे, तर पुनम पाटील (वय ३०) असे त्याच्या पत्नीचे नाव आहे. ती फ्लायनट सास कंपनीची संचालक आहे. याप्रकरणी काळेवाडी फाटा येथे राहणाऱ्या एका आयटीआय अभियंता तरुणाने हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. हा प्रकार हिंजवडी फेज दोनमध्ये तसेच ऑनलाइन घडला. आरोपींनी फिर्यादीसह इतरांची एकूण १७ लाख १६ हजार रुपयांना आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
आरोपींनी संगनमत करून कंपनी स्थापन केली. वेगवगेळ्या कन्सल्टन्सी मार्फत फिर्यादी तसेच इतर तरुणांना आमिष दाखवून कंपनीच्या खात्यावर पैसे भरण्यास भाग पाडले. त्यानंतर कंपनीच्या मेल आयडीवरून तरुणांना ऑफर लेटर, नियुक्ती पत्र, पे स्लीप, प्रशिक्षण, पॅकेजबाबत माहितीही दिली. गुगल मीट मार्फत दोन ते तीन महिने वेगवेळ्या प्रशिक्षकांमार्फत प्रशिक्षणही देण्यात आले. काही तरुणांना त्यानंतर काही महिन्यांचा पगार देऊन सुमारे सात ते आठ महिने ऑनलाइन काम करून घेण्यात आले. नंतर मात्र त्यांना पगार देण्यात आला नाही. एक परिक्षा तसेच मुलाखतीत अपयशी ठरल्याची कारणे त्यांना देण्यात आली. तरुणांचे प्रत्येकी एक लाख ते अडीच लाख रुपये हडपण्यात आले.
---------------
या प्रकरणात दीडशे तरुणांनी तक्रार अर्ज केला आहे. त्यापैकी सात तरुणांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. एका तरुणाच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल झाला असून उमेश पाटील याला अटक केली आहे.
- बालाजी पांढरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हिंजवडी
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.