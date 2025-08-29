जुनी सांगवी, दापोडी, फुगेवाडीत पौराणिक देखावे
जुनी सांगवी, ता. २९ ः जुनी सांगवी, दापोडी परिसरातील बहुतांश मंडळांनी सुंदर सजावटीसह विविध पौराणिक देखावे साकारले आहेत. याचबरोबर सामाजिक उपक्रम, मनोरंजनात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहावयास मिळत आहे.
फुगेवाडी येथील महाराणाप्रताप मित्र मंडळाने गणेश मंदिरात आकर्षक सजावट करून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. मंडळाचे यंदाचे ५१वे वर्ष असून, अध्यक्ष माउली फुगे आहेत.
जुनी सांगवी येथील बालाजी प्रतिष्ठानच्या गणपती मंदिरातील प्रतिष्ठापना केलेली आकर्षक मूर्ती व मंदिराला केलेली सजावट मनमोहक आहे. मंडळाची स्थापना १९६९ मध्ये करण्यात आली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष हर्षल ढोरे आहेत.
मधुबन मित्र मंडळ ट्रस्ट संचालित मधुबन सोसायटी मंडळाचे यंदाचे ३६वे वर्ष आहे. मंडळाने यावर्षी स्वामी समर्थ भव्य मूर्तीद्वारे पौराणिक, आध्यात्मिक देखावा सादर केला आहे. बाळगोपाळांसह नागरिक सहकुटुंब तो पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत. मंडळाने यावर्षी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा व सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष गणेश ढोरे आहेत.
शितोळे नगर क्रीडा मित्र मंडळाने यावर्षी संजीवनी बुटी आणण्यासाठी महाबली हनुमान हा पौराणिक देखावा साकारला आहे. रोप-वे वरून रामभक्त हनुमान संजीवनी बुटी आणण्यासाठी जातानाचा हलता देखावा पाहण्यासाठी सांगवीकर सहकुटुंब गर्दी करत आहेत. अजय शितोळे हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
राहीमाई प्रतिष्ठान संयुक्त शिव मित्र मंडळाचे श्रीमंत मानाचा गणपती या मंडळाचे यंदाचे ३८ वे वर्ष आहे. मंडळाने यावर्षी अहिरावण, महिरावण वध हा पौराणिक हलता देखावा सादर केला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष अभिजित ढोरे आहेत.
पवारनगर येथील श्री समर्थ मित्र मंडळ यंदा ४७ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. गणेश पवार मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. या वर्षी मंडळाने स्वामी समर्थ देखावा सादर केला आहे.
ढोरे नगर मित्र मंडळाने यावर्षी आकर्षक सजावट करून सामाजिक उपक्रमावर भर दिला आहे.
रणझुंजार मित्र मंडळाने यावर्षी आकर्षक सोनेरी गणेश महाल देखावा साकारला आहे. मंडळाचे स्थापना वर्ष १९८० आहे. प्रणव ढमाले हे अध्यक्ष आहेत.
जयमाला नगर विकास प्रतिष्ठान जयमाला नगर या मंडळाचे यंदाचे ४१वे वर्ष आहे. धम्मरत्न गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाच्या वतीने विविध सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात.
अभिनव तरुण मंडळ संयुक्त जाणता राजा प्रतिष्ठान कुंभारवाडा गावठाण मित्र मंडळाने आकर्षक विद्युत रोषणाई व फुलांची सजावट करून गणरायाला विराजमान केले आहे.
हिंदवी सोशल वेल्फेअर ट्रस्टने सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमावर भर दिला आहे. मंडळाच्या अध्यक्षा सुषमा तनपुरे आहेत.
महादेव आळी गावठाण मित्र मंडळाने यावर्षी आकर्षक विद्युत रोषणाई करून विद्युत महल साकारला आहे. यात गणरायाच्या आकर्षक मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली आहे. अध्यक्ष ओंकार ढोरे आहेत.
जय भवानी मित्र मंडळाने यावर्षी आकर्षक फुलांची सजावट करून गणरायाला विराजमान केले आहे. अध्यक्ष अमित साने आहेत.
दापोडी भाजी मंडईचा राजा मित्र मंडळाने यावर्षी सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमावर भर दिला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड आहेत. मंडळाचे यंदाचे ३६वे वर्ष आहे.
विठ्ठल तरुण मंडळ (वरील आळी) गावठाण या मंडळाने आकर्षक सोनेरी महल देखाव्यात गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे.
दापोडीतील आझाद मित्र मंडळाने यावर्षी मराठी भाषा अभिजात मायबोली याचे संवर्धन व जतन करावे, मराठीतच बोलावे, असा प्रबोधनात्मक देखावा सादर केला आहे. अध्यक्ष राजेंद्र काटे आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज तरुण मंडळाने यावर्षी आकर्षक मंडपात गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे. मंडळाचे ३९वे वर्ष आहे.
शिवम मित्र मंडळाने यावर्षी आकर्षक फुलांची सजावट करून गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे.
आनंद नगर मित्र मंडळ जिवंत देखावे, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे दरवर्षी सामाजिक उपक्रम राबवते. जिवंत देखावे
साकारणे या मंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. यंदाचे ४८वे वर्ष आहे. अध्यक्ष लिओ ज्यूल्स आहेत.
