सण-उत्सवांत धांगडधिंगा नको कालिचरण महाराज यांचे आवाहन

जुनी सांगवी, ता.१ ः ‘‘हिंदूंच्या सण-उत्सवाला धार्मिक, आध्यात्मिक अधिष्ठानाबरोबरच वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. त्यामागे सात्विक डोळस श्रद्धा आहे. आपले सण-उत्सव साजरे करताना त्यात धांगडधिंगा व बिभत्सपणा नको,’’ असे आवाहन कालिचरण महाराज यांनी केले.
जुनी सांगवी येथे हिंदवी सोशल वेल्फेअर ट्रस्टच्या गणपती आरतीसाठी मंडळाने कालिचरण महाराज यांना पाचारण केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गोरक्षक व मानद पशु कल्याण अधिकारी शिवशंकर स्वामी, चंद्ररंग चॅरिटेबल ट्रस्टचे उद्योजक विजय जगताप, सुषमा तनपुरे, संतोष कांबळे, शीतल शितोळे, दिलीप तनपुरे, मंडळाचे प्रतिनिधी यश तनपुरे आदी उपस्थित होते.
कालिचरण महाराज म्हणाले, ‘‘हिंदू धर्मात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी, होळी यासारखे सर्व सण हे भक्ती, संस्कार, समाजात ऐक्य व सौहार्द निर्माण करण्यासाठी असतात. परंतु सध्या काही ठिकाणी सणांच्या निमित्ताने मोठा आवाज करणारे डीजे, अश्लील गाणी, मद्यपान, पार्ट्या, रस्त्यावर नृत्य हे प्रकार हिंदू संस्कृतीला शोभणारे नाहीत आणि त्यातून सणांचा पवित्र हेतू हरवतो. सण हा केवळ करमणुकीसाठी नसून देव-देवतांची भक्ती व कुटुंबातील एकोप्याचा क्षण आहे. लहान मुलांना सणातून चांगले संस्कार व आदर्श जीवनमूल्ये मिळायला हवीत. आजच्या तरुणाईने नुसता दिखावा न करता संस्कारशील व जबाबदार पद्धतीने उत्सव साजरा करणे आवश्यक आहे. आपल्या सणांचे पावित्र्य आणि सांस्कृतिक वारसा जपत पुढच्या पिढीकडे तो पोहोचवावा. सण साजरे करताना आनंद जरूर घ्या; पण मर्यादा पाळा. सणातून संस्कृती, भक्ती, शिस्त आणि आदर्श घडवा. आपल्या कृतींमुळे हिंदू धर्माची कीर्ती वाढायला हवी.’’

