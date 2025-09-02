गौराईंसह सात दिवसांच्या गणरायाला निरोप
पिंपरी, ता. २ : घरोघरी आलेल्या माहेरवाशीन म्हणून आलेल्या गौराईंना मंगळवारी (ता.२) भक्तिपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. ज्यांच्या घरी गौरी विराजमान झाल्या होत्या, तिथे सकाळीच महिलांनी एकत्र येत उत्तरपूजा केली. महिलांनी गौराईंची ओटी भरली. तर काही ठिकाणी आपल्या पद्धतीप्रमाणे विडे घेण्यात आले. परंपरेनुसार कोठे गौरी विसर्जनासाठी दहीभाताचा, तर कोठे खिरीचा नैवेद्य तयार करण्यात आला.
गौरी विसर्जनासोबतच काही ठिकाणी सात दिवसांच्या गणरायालाही निरोप देण्यात आला. यासाठी नदीवरील विसर्जन घाट, कृत्रिम हौद येथे नागरिकांनी गर्दी केली होती. ‘‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’’, ‘‘गणपती गेले गावाला, चैन पडेना आम्हाला’’ अशा गजरात भक्तांनी आपल्या गणेशाला निरोप दिला. महापालिकेकडूनही विसर्जन घाटावर आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्यात आल्या होत्या. स्वच्छता कर्मचारी, वैद्यकीय पथके यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती.

