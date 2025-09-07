मानवी हक्क संरक्षण संस्थेचा उपक्रम
पिंपरी, ता. ७ ः मानवी हक्क संरक्षण, जागृती आणि दिलासाच्या टिमने पिंपळे गुरव येथील गणेश विसर्जन घाटावर गणपती मूर्ती संकलन व निर्माल्य जमा केले. यावेळी मानवी हक्क संरक्षणचे शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा संगीता जोगदंड, दिलासाचे अध्यक्ष सुरेश कंक यांसह गणेश भक्तांनी सहभाग नोंदवला. गणेशोत्सवाच्या पाचव्या, सातव्या, नवव्या, दहाव्या व अकराव्या दिवशी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत काम केले. यातून तीन हजार ६०० गणपती मूर्ती संकलन करून अंदाजे सहा टन पेक्षा जास्त निर्माल्य जमा केले. दोन्ही संस्थांचे पालिकेबरोबर काम करण्याचे हे पहिलेच वर्ष आहे. असे जोगदंड यांनी सांगितले. पर्यावरण आणि नदी प्रदूषणाचे महत्त्व गणेश भक्तांना पटल्याने त्यांनी नदीच्या पात्रात विसर्जन केले नाही. महानगरपालिका आयोजित मूर्तीदान उपक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थने सहभागी होणे हे कौतुकास्पद आहे. असे ‘ड’ प्रभागाचे सहाय्यक आरोग्याधिकारी शांताराम माने यांनी सांगितले.
