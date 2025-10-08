उद्योगनगरीत नाट्य प्रयोगांना ‘हाऊसफुल्ल’ प्रतिसाद
पिंपरी, ता. ८ : कलाकारांच्या उत्कृष्ट अभिनयाला मिळालेली रसिकांची दाद, कधी टाळ्यांचा कडकडाट; तर कधी अनुभवलेली भावनांची खोली... अशा वातावरणात पिंपरी चिंचवड महापालिका आयोजित ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताहा’त सादर झालेले ‘तुझे आहे तुजपाशी’ आणि ‘पत्रा पत्री’ हे दोन नाट्यप्रयोग रंगले.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे पु. ल. देशपांडे लिखित अजरामर मराठी नाटक ‘तुझे आहे तुजपाशी’ आणि अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, विजय केंकरे प्रस्तुत नाट्याभिनय ‘पत्रा पत्री’ या सादरीकरणांना प्रेक्षकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. पोलिस उपायुक्त बापू बांगर, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त ममता शिंदे, सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील, निवेदिता घार्गे, अश्विनी गायकवाड, उदय जरांडे, व किरण गायकवाड, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पिंपरी चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद पिंपरी चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष राजन लाखे यांच्यासह नाट्यरसिकांची उपस्थिती या कार्यक्रमांना होती.
डॉ. गिरीश ओक, सुनील गोडबोले, अमोल बावडेकर, डॉ. प्रचिती सुरू आणि रुपाली पात्रे यांनी सादर केलेले ‘तुझे आहे तुजपाशी’ हे नाटक रसिकांसाठी भावनांचा अविस्मरणीय प्रवास ठरला.
‘पत्रा पत्री’ नाट्याभिनय हा सादरीकरणाचा वेगळा प्रयोग ठरला. पत्रांच्या माध्यमातून उलगडणारे जीवन, नात्यांतील भावनांची ओल या प्रयोगात दिसून आली. पारंपरिक रंगमंचापेक्षा वेगळ्या संकल्पनेतून सादर झालेल्या या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना शब्दांच्या नाट्याचा आगळावेगळा अनुभव दिला. या दोन्ही प्रयोगांवेळी प्रेक्षकांची उत्साही गर्दी होती. प्रत्येक प्रसंगानंतर दुमदुमणाऱ्या टाळ्यांचा गजर आणि कलाकारांना मिळणारी उत्स्फूर्त दाद यामुळे प्रेक्षागृहातील वातावरण भारावल्याचे दिसून आले.
