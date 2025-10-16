सांगवी-बोपोडी पुल रहदारीसाठी बंद
जुनी सांगवी, ता.१६ ः पुणे, पिंपरी चिंचवड शहराला जोडणारा मुळा नदीवरील सांगवी- बोपोडी पुलावर कमान व सुशोभीकरण करण्यात येत असल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी पुढील तीन महिने बंद राहणार आहे. काम होईपर्यंत बंद नागरिकांनी रहदारीसाठी पर्यायी मार्ग वापरावा, असे आवाहन महापालिका स्थापत्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सांगवी आणि बोपोडीला जोडणाऱ्या पुलावर सध्या महापालिकेकडून कमान बसविण्याचे काम सुरू आहे. अवजड लोखंडी वजनाच्या मोठ्या खांबांची जोडणी करून ही कमान बसविण्यात येणार आहे. परिणामी, सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक, पादचाऱ्यांसाठीही पूल पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला आहे. या कामासाठी लागणारा अपेक्षित वेळ हा ९० दिवसांचा आहे. तरी नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून दिशादर्शक फलक व पोलिसांच्या मदतीने वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कमान बसविणे, सुशोभीकरण कामामुळे सांगवी-बोपोडी पूल पुढील तीन महिने रहदारीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. काम पूर्ण झाल्यावर या पुलामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड या दोन्ही शहरांच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. काम गतीने व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी सहकार्य करून काम पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा.
- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका
