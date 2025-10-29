सांगवी-बोपोडी पूल सुशोभीकरणासाठी बंद
जुनी सांगवी, ता.२९ : सांगवी-बोपोडी पुलावर सुरू असलेल्या कमान विद्युतीकरण सुशोभीकरणामुळे पूल वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे सांगवी आणि बोपोडी परिसरांतील दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची रहदारी शितोळेनगर स्पायसर रस्त्यावर वाढली आहे.
शितोळेनगर-स्पायसर कॉलेज रस्ता, दापोडी, सांगवी फाटा आणि परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण सध्या वाढला आहे. दररोज सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत या रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. शितोळेनगर आणि स्पायसर कॉलेज परिसरात विशेषतः दोन आणि चारचाकी वाहनांची मोठी गर्दी होत असल्याने नागरिकांना प्रवासासाठी दुप्पट वेळ लागत आहे. वाहतुकीच्या वाढत्या दबावामुळे शाळा-विद्यार्थी, कार्यालयीन कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना विलंब होत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, ‘‘पुलाचे सुशोभीकरण आणि मजबुतीकरण गतीने सुरू आहे. यासाठी साधारणपणे नव्वद दिवस लागणार आहेत.
सौंदर्यवर्धनासाठी हे काम आवश्यक आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर पुल पुन्हा नागरिकांसाठी खुला करण्यात येणार आहे,’’ असे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.
सांगवी-बोपोडी पुलामुळे पुण्याकडे ये-जा करण्यासाठी रहदारी विभागली जायची. मात्र, सध्याच्या कामामुळे पुन्हा शितोळेनगर, औंध रस्त्यावर वर्दळ वाढली आहे.
- रुपेश पुजारी नागरिक
सांगवी-बोपोडी पुलाचे काम गतीने सुरू आहे. ते पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी रस्त्यांचा वापर करून नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- संध्या वाघ, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
फोटो ओळ- जुनी सांगवी: सांगवी बोपोडी पुल सुशोभीकरण कामामुळे रहदारीसाठी बंद ठेवण्यात आल्याने शितोळे नगर स्पायसर रस्त्यावर वर्दळ वाढली आहे .
दुस-या छायाचित्रात सांगवी बोपोडी पूलावर टाकण्यात येणारी कमान संकल्प चित्र.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.