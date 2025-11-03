जुनी सांगवीतील भाजी मंडईची स्वच्छता
जुनी सांगवीतील भाजी मंडईची स्वच्छता

जुनी सांगवी, ता.३ ः जुनी सांगवी येथील बंद असलेल्या स्व. राजीव गांधी भाजी मंडईची आरोग्य विभागाकडून स्वच्छता करण्यात आली. याबाबत ‘सकाळ’ मधून छायाचित्रासह वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याची दखल घेत आरोग्य विभागाकडून तेथे तत्काळ स्वच्छता करण्यात आली.
दिवाळी सणामुळे अतिरिक्त कचऱ्याचा ताण असल्याने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे भाजी मंडईच्या नियमित स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाले होते. मागील आठवड्यात तेथे स्वच्छता झाली नव्हती. या काळात झाडांचा पालापाचोळा व नागरिकांकडून भाजी मंडई भिंतीलगत उघड्यावर कचरा टाकण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही भाजी मंडई वापराविना बंद आहे. त्यामुळे येथे उपद्रवी मंडळींकडून कचरा टाकला जातो. तळीराम मंडईच्या बंद वास्तूचा रात्री दुरूपयोग करतात. मंडई परिसरातील अस्वच्छता, कचऱ्याचा ढिगारा व दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. याबाबत ‘सकाळ’ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेत आरोग्य विभागाच्या पथकाला स्वच्छतेचे निर्देश दिले. त्यानुसार, आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मंडई परिसरात स्वच्छता मोहीम राबविली.

मोठ्या प्रमाणावर घाण, कुजलेल्या भाज्या व कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. सांडपाण्याची स्वच्छता करण्यात आली. स्वच्छता मोहिमेदरम्यान प्लॅस्टिक वापरावरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या. नागरिकांनी व व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाच्या या तत्पर प्रतिसादाचे स्वागत केले. नियमितपणे अशी स्वच्छता राखण्याची तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात आली.

भाजी मंडईची नियमित स्वच्छता व देखभाल करण्यात येते. नागरिकांनी उघड्यावर कचरा टाकू नये. कचरा संकलन व स्वच्छता कामात नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- संदीप राठोड, आरोग्य निरीक्षक, जुनी सांगवी

