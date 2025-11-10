अहिल्यानगरवासीयांचा स्नेहमेळावा उत्साहात
जुनी सांगवी, ता.१० ः जुनी सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरातील अहिल्यानगर जिल्हा मित्र परिवाराचा कौटुंबिक स्नेहमेळावा उत्साहात साजरा करण्यात आला. नवी सांगवी येथील आरती लॉन्समध्ये वरील कार्यक्रम झाला.
भीमराव जाधव, दिलीप तनपुरे, रंगनाथ भोंडवे, रघुनाथ खांडेकर, डॉ.सरफराज पठाण, नितीन खोडदे, संजय गांगुर्डे, सुभाष घुले, अजय जाधव, उद्योजक राजेंद्र तनपुरे, डॉ.नितीन मुंडे, संतोष कचरे, संतोष नवसुपे, अशोक परंडवाल आदी उपस्थित होते. मूळच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आणि सांगवी परिसरात स्थायिक झालेल्या रहिवाशांनी स्नेहमेळाव्यात सहभाग घेतला. सर्व सदस्य व त्यांच्या परिवारांनी मनमोकळ्या वातावरणात हसत-खेळत एकमेकांशी स्नेहबंध अधिक घट्ट केले. हास्य, गप्पा, संगीत आणि स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांनी गाव ते पिंपरी चिंचवड शहरात आल्यानंतरच्या आठवणी सांगितल्या.
