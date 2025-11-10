थंडी वाढली; पारा १६.८ वर
पिंपरी, ता. १० : पिंपरी-चिंचवड शहरात थंडीने आपले बस्तान बसवले आहे. सोमवारी चिंचवडचे किमान तापमान १६.८ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. किमान तापमानात एकाच दिवसात दोन अंशांनी घसरण झाल्यामुळे वातावरणातील गारठा वाढला आहे. तापमानात अचानक घट झाल्याने सकाळी व रात्री चांगलीच थंडी जाणवत आहे आहे. कमाल तापमानही घटल्याने दिवसभर आल्हाददायक वातावरण जाणवत आहे. सकाळी कामावर जाणारे कर्मचारी व शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या गारठ्याचा सामना करावा लागत असल्याने बाहेर पडताना नागरिक स्वेटर, शाल, कानटोपी, शाल, जॅकेट असा पोशाख करूनच बाहेर पडत आहेत.
