पवना नदीपात्रात कचरा
जुनी सांगवी, ता. १९ : महापालिकेने शहराला ‘इको फ्रेंडली पॅटर्न’चा कचरा संकलन मापदंड देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच दिसून येते. नदीकाठ परिसरात नागरिकांकडून बेधडकपणे टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यामुळे पवना नदी प्रदूषणात भर पडत आहे. अनेक महिन्यांपासून आरोग्य विभागाचे नियोजन कोलमडल्याने नदी प्रदूषणात मोठी वाढ झाली असून, पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे.
नदीकाठावर अनेक ठिकाणी प्लास्टिक, कचरा, पॅकेजिंग साहित्य, राडारोडा, हॉटेल व घरगुती कचरा जमा झाला आहे. महापालिकेची स्वच्छता यंत्रणा या ठिकाणी कचरा रोखण्यासाठी अपयशी ठरत असल्याने या परिसराला बकालपणा येवू लागला आहे.
येथील वेताळ महाराज घाट, पी. डब्ल्यू. डी. सीमाभिंत याठिकाणी कचरा पडत असल्याने मोकाट जनावरांचा वावरही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. संबंधित पर्यावरण विभाग व आरोग्य विभागाने येथे नियमित स्वच्छता करावी अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. नदी प्रवाहात मिसळणारा हा कचरा जैवविघटन न होणारा असल्याने प्रदूषणाचा स्तर आणखी वाढला आहे.
आरोग्य विभागाकडून नदीकाठावरील झुडपे, झाडीत साचलेला कचरा, नाल्यांमधील मलनिस्सारण अडथळे दूर करण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवले जात नाही. परिणामी, परिसरात अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढत असून माशा-डास किटकांचे प्रमाणही अधिक वाढत आहे.
नागरिक म्हणतात
-रात्रीच्या वेळी सुरू असणाऱ्या कचरा टाकण्याच्या प्रकारावर कोण नियंत्रण ठेवणार?
- अनेकदा तक्रार करूनही महापालिकेकडून सातत्यपूर्ण स्वच्छता केली जात नाही.
-नदीकाठ स्वच्छ ठेवण्यासाठी कडक कारवाईची गरज आहे.
-कचरा व्यवस्थापनातील शिथिलतेमुळे पर्यावरणीय हानी वाढत आहे.
घरगुती कचरा, टाकाऊ वस्तू, प्लास्टिक कचरा नदीपात्रात साचल्याने पाणी प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. महापालिकेने सातत्याने स्वच्छता करण्याची गरज आहे. अन्यथा पर्यावरणीय संकट अधिक गंभीर होणार आहे.
-बब्रुवाहन वाघ महाराज, पर्यावरणप्रेमी
कचरा संकलन व व्यवस्थापन व्यवस्थित होत नसल्याने कचरा तुंबल्याने नागरिक परिणामी रस्त्याकडेला भिरकावतात. आरोग्य विभागाला पुन्हा हा कचरा उचलावा लागतो.
-अरुण शिंदे, स्थानिक नागरिक
येथील पाहणी करून कचरा उचलण्यासाठी आरोग्य विभागाला सांगण्यात आले आहे. येथील स्वच्छता करण्यात येईल.
-संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, महापालिका.
