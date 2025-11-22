परिसर स्वच्छतेबाबत शाळांमध्ये प्रबोधन

जुनी सांगवी, ता. २२ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि ‘बेसिक टिम’ यांच्यातर्फे घरातील कचरा संकलन, सार्वजनिक परिसर स्वच्छतेबाबत शाळांमधून पथनाट्याद्वारे प्रबोधन करण्यात आले.
नृसिंह हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात स्वच्छ सर्वेक्षण आणि ‘आरआरआर सेंटर’बद्दल जनजागृती करण्यात आली. शून्य कचऱ्याबाबत घरातील टाकाऊ, वस्तू प्लास्टिक कचऱ्याबाबत माहिती देण्यात आली.
घरातील जुने कपडे, जुनी पादत्राणे, तुटकी खेळणी, बंद पडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, जुनी पुस्तके अशा वस्तू कचऱ्यात टाकू नयेत. गजानन महाराज मंदिर समोरील आरोग्य कार्यालयाजवळील ‘आरआरआर सेंटर’मध्ये जमा कराव्यात. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होते आणि गरजू व्यक्तींना मदत होऊ शकते. ‘आरआरआर सेंटर’मध्ये योग्य प्रकिया पुनर्वापर केला जातो. त्यामुळे संसाधने आणि ऊर्जा वाचते. त्याशिवाय रोजगार निर्मितीला हातभार
लागतो. जीवनशैलीत बदल करून संसाधनांचा योग्य वापर करणे, कचरा व्यवस्थापन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कचरा इतरत्र न टाकता महानगरपालिकेच्या घंटागाडीलाच द्यावा, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी उपस्थितांना ‘कचरा कमी करा, वस्तू पुन्हा वापरा, आणि पुनर्वापर करून निसर्गाचे रक्षण करा’ अशी शपथ देण्यात आली. आरोग्य निरीक्षक दीपक कोटीयाना यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम झाला. यावेळी प्राचार्य शरद ढोरे, आरोग्य कर्मचारी सागर भांडे, स्वच्छता दूत आदिती निकम, आरोग्य निरीक्षक संदीप राठोड, ‘बेसिक टिम’चे सदस्य, शुभम उद्योगचे कर्मचारी उपस्थित होते.
दृष्टिक्षेपात
- प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर करावा
- गरजेपेक्षा जास्त वस्तू घेऊ नयेत
- ऊर्जा (वीज, पाणी, इंधन) वाया जाऊ देऊ नये
- पॅकेजिंग, डिस्पोजेबल वस्तूंचा वापर शक्य तितका कमी करावा
- जुन्या पिशव्या, बाटल्या, डबे पुन्हा वापरावेत
- कपडे, पुस्तके, खेळणी गरजूंना मोफत द्यावीत
- एकल वापराच्या वस्तूंऐवजी टिकाऊ वस्तू वापराव्यात (उदा. कापडी पिशवी, स्टीलचा डबा)
- प्लास्टिक, कागद, धातू, काच यांचा वेगळा कचरा करून पुनर्वापरासाठी पाठवावा
- इ-कचरा (जुने मोबाईल, संगणक, टीव्ही) ‘आरआरआर सेंटर’मध्ये जमा करावा
- सेंद्रिय कचऱ्यापासून खत तयार होत असल्याने कचरा पुन्हा उपयोगात येऊन प्रदूषण घडते
