जुनी सांगवीतील दत्त आश्रमात उद्यापासून सप्ताह
जुनी सांगवी, ता. २४ ः जुनी सांगवी येथील प. पू. बालयोगी नंदकुमार महाराज स्थापित श्री दत्त आश्रमात बुधवारपासून (ता. २७) दत्त जयंती नाम सप्ताह व संगीत महोत्सव सुरू होत आहे. यात देशातील प्रसिद्ध गायक, वादक संगीतसेवा देणार आहेत.
रोज सायंकाळी सहा ते आठ व आठ ते दहा अशी दोन सत्रे असतील. महोत्सवात पं. प्रमोद गायकवाड यांचे शहनाई वादन, तर पं. अतुल कुमार उपाध्ये व्हायोलिन वादन होईल. त्यांना तबल्यावर विनायक गुरव साथ देतील.
शुक्रवारी प्रथम सत्रात प्रा. ऐश्वर्या कडेकर, तर दुसऱ्या सत्रात पं. रामेश्वर डांगे यांचे शास्त्रीय गायन होईल. त्यांना तबल्यावर रवींद्र क्षिरसागर, हार्मोनियमवर उमेश पुरोहित, सुधीर काळे, पखवाजवर सुदर्शन शितोळे साथसंगत करतील. शनिवारी मीनल दातार यांचे शास्त्रीय गायन, तर दुसऱ्या सत्रात पं. जयंत केजकर यांचे गायन होईल. त्यांना अविनाश पाटील, तुषार केळकर, उपेंद्र सहस्रबुद्धे, उद्धव गोळे साथ संगत करतील. रविवारी अरविंद कुमार आझाद यांचे शिष्यवृंद अमित विश्वकर्मा, गणेश तानवडे, रुद्र मलधे सोलो तबला करतील. हार्मोनियम वादन ऋतुराज धुपकर, व्हायोलिन वादन रमा चोबे करतील.
दुसऱ्या सत्रात शास्त्रीय गायिका प्राची गोडबोले जोगळेकर यांचे गायन होईल. सोमवारी तबला सोलो वादन पं. समीर सूर्यवंशी यांचे शिष्य रत्नाकर पांचाळ, स्वप्नील दीक्षित, आकाश मोरे, आकाश निमसाखरे, वेदांग ठोंबरे, अर्णव कामठे, सुधीर टेकाळे करणार आहेत. दुसऱ्या सत्रात शास्त्रीय गायक विराज श्रीनिवास जोशी व पं. श्रीनिवास जोशी यांचे गायन होईल. त्यांना तबल्यावर किशोर कोरडे, हार्मोनियमवर उमेश पुरोहित, मृदुंगवर नंदकुमार भांडवलकर साथ देतील. मंगळवारी नंदिनी अंजली गायकवाड यांचे शास्त्रीय गायन होईल. त्यांना तबलासाथ सोहम गोराणे, अंगद गायकवाड करतील.
दुसऱ्या सत्रात पं. सुधाकर चव्हाण यांचे शास्त्रीय गायन होईल. त्यांना नंदकुमार ढोरे (तबला), गंगाधर शिंदे (हार्मोनियम), मनोज भांडवलकर (पखवाज) साथ संगत करणार आहेत. बुधवारी पं. निवृत्ती धाबेकर यांची अभंगवाणी होणार आहे. त्यांना वादन साथसंगत सुधांशू धाबेकर, अरुण बोरकर, अजित घोरपडे, चौरंगीनाथ खांडेकर करतील. दुसऱ्या सत्रात शास्त्रीय गायिका संपदा मांडके-विपट यांचे गायन होईल. त्यांना वादनसाथ रवींद्र क्षिरसागर (तबला), गंगाधर शिंदे (हार्मोनियम) करतील. गुरुवारी पहिल्या सत्रात स्वप्ना दातार यांचे व्हायोलिन वादन, दुसऱ्या सत्रात केशवराव गेंडे यांचे बासरी वादन होणार आहे. याच दिवशी दुपारी पं. राजकुमार बार्शीकर यांचे दत्त नाम संकीर्तन, गायक निनाद अनिल शुक्ल, निवेदिका-स्वाती शुक्ल यांचे गीत दत्तात्रय गुरू नामाची ओढ याचे सादरीकरण करणार आहेत. दत्त जयंती निमित्त मारुती महाराज कुऱ्हेकर यांचे कीर्तन, दत्तगुरूंचा पादुका सोहळा, महादेव तुपे व सहकाऱ्यांचे शहनाई वादन व जयंतराव नगरकर व सहकाऱ्यांचे चौघडा वादन होणार आहे, अशी माहिती दत्त आश्रमाच्या तुकाराम भाऊ महाराज यांनी दिली.
