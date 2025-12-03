पिंपरी चिंचवडमध्ये १०,२८८ हरकती
पिंपरी, ता. ३ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदारयाद्यांवर हरकती आणि सूचना नोंदविण्याचा बुधवारी (ता. ३) शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे एका दिवसात तब्बल तीन हजार २१६ हरकती आल्या. हरकती व सूचनांची एकूण संख्या १० हजार २८८ झाली आहे. या निवडणुकीसाठी पिंपरी, चिंचवड, भोसरी हे विधानसभा मतदार संघ तसेच भोर विधानसभा मतदारसंघातील ताथवडे गावाच्या मतदार यादीवरून एक ते ३२ प्रभागांची प्रारूप मतदार यादी २० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात बऱ्याच त्रुटी आणि चुका असल्याचा दावा करीत राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, इच्छुक व नागरिकांनी तक्रारी, हरकती, आक्षेप व सूचना दाखल केल्या. त्या स्वीकारण्याची व्यवस्था मध्यवर्ती कक्षासह आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत करण्यात आली होती. शेवटच्या दिवशी ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वाधिक २४६२ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वात कमी ७८० हरकती दाखल झाल्या. दरम्यान, मतदार यादीत दुबार, तिबार नावे असल्याचेही आढळले आहे.
..........
