मुळा नगर परिसरात गढूळ पाणीपुरवठा
जुनी सांगवी, ता. ५ : येथील मुळा नगर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून गढूळ व दर्पयुक्त पाणीपुरवठ्याची समस्या तीव्र झाली आहे. नळातून येणाऱ्या पाण्याचा रंग बदललेला असून त्यात मातीमिश्रित दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पाण्याला येणाऱ्या दुर्गंधामुळे हे पाणी पिण्यास किंवा स्वयंपाकासाठी वापरण्यास अयोग्य ठरत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. परिणामी, नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
‘पाणी गढूळ असून त्याला तीव्र दर्प येतो. अशा पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे,’ असे मत अनेक रहिवाशांनी व्यक्त केले.
गढूळ व दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे अतिसार, पोटदुखी, ताप, त्वचारोग यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाने तातडीने पाण्याचे नमुने तपासून स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. पाणीपुरवठा लाइनमध्ये गळती किंवा दूषित पाणी मिसळण्याची शक्यता असल्याने त्या ठिकाणांचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशीही मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
शिवाय, स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पाणीपुरवठा लाइनची स्वच्छता, गळती दुरुस्ती, पाण्याच्या टाक्यांची साफसफाई यांसारखी कामे तातडीने करण्यात यावीत, यांसारख्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या समस्येकडे लक्ष वेधत पालिका अधिकाऱ्यांनी तातडीने स्थळ पाहणी करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मुळा नगर परिसरातील नागरिकांना दररोज शुद्ध पाण्यासाठी बाटलीबंद पाण्यासाठी आर्थिक भुर्दंड सहन करून तहान भागवावी लागत आहे. यामुळे लवकरात लवकर परिसरात स्वच्छ पाणी पुरवठा करावा अशी मागणी होत आहे.
‘‘गेल्या काही दिवसांपासून अस्वच्छ पाणी येत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.’’
- राहुल गवांदे, नागरिक
‘‘अस्वच्छ पाण्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करून बाटलीबंद पाणी घ्यावे लागत आहे. प्रशासनाने स्वच्छ पाणी पुरवठा करावा.’’
- सचिन कानडे, रहिवासी
‘‘येथील परिसरात पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुठे गळती असेल तर दुरुस्ती करून लाईन स्वच्छ करण्यात येईल.
- साकेत पावरा, उपअभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, ‘ह’ प्रभाग
जुनी सांगवी : मुळा नगर परिसरात गढूळ पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
