कचरा गाडीची वेळ अनिश्चित; रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग
पिंपरी, ता. ७ ः पिंपरी चिंचवड मधील सर्वाधिक विकसित समजल्या जाणाऱ्या निगडी प्राधिकरण परिसरात कचऱ्याची समस्या मागील काही वर्षांपासून तोंड वर काढू लागली आहे. कचरा गाडीच्या अनियमित वेळेमुळे नागरिकांनी रस्त्यावर ठेवलेला कचरा तसाच पडून राहतो. कचऱ्यातील अन्नपदार्थ खाण्यासाठी रस्त्यावरील श्वान कचऱ्याच्या पिशव्या फोडत असल्याने कचरा रस्त्यावर पसरून दुर्गंधीला आमंत्रण मिळते. या भागात बंगल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे घरांच्या आवारात झाडेही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या झाडांचा पालापाचोळा, फांद्या रस्त्याच्या कडेला पडलेले दिसतात. मात्र, तो गोळा करण्यासाठी गाड्यांची संख्या कमी आहे. परिणामी रस्त्याच्या कडेला कचरा पडलेला दिसून येत आहे. या भागात विकास कामे सुरू असल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला राडारोडा पडलेला असतो त्यामध्ये आता कचऱ्याची देखील भर पडत आहे.
- स्वच्छता होते पण नियमित नाही
- कचऱ्याची गाडी येते पण वेळ नक्की नाही; अनेकदा येतही नाही
- कचरा रस्त्यावर टाकला जातो
- स्टर्लिंग हॉस्पिटलच्या मागे, भेळ चौकातील पार्किंग मध्ये, पोस्ट ऑफिस जवळ
- गणेश तलाव चौक
- भेळ चौकातून लोकमान्य रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर
आमच्या घरात सर्वजण कामासाठी बाहेर पडतात. कचऱ्याची गाडी येण्याची वेळ निश्चित नसल्याने बाहेर कचरा ठेऊन जावे लागते. मात्र कचऱ्याची गाडी आली नाही तर तो रस्त्यावर तसाच पडून राहतो. त्यामुळे कचरा कधी टाकायचा हा प्रश्न पडला आहे.
- एक गृहिणी, प्राधिकरण
