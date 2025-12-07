स्वच्छता होते; पण नियमितेचा अभाव
पिंपरी : शहरात सर्वाधिक विकसित समजल्या जाणाऱ्या निगडी प्राधिकरण परिसरात कचरा संकलनाची समस्या मागील काही वर्षांपासून तोंड वर काढू लागली आहे. कचरा गाडीच्या अनियमित वेळेमुळे नागरिकांनी रस्त्यावर ठेवलेला कचरा तसाच पडून राहतो. कचऱ्यातील अन्न शोधण्यासाठी भटके श्वान पिशव्या फोडतात. त्यामुळे कचरा रस्त्यावर पसरतो.
या भागात बंगल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे घरांच्या आवारात झाडेही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या झाडांचा पालापाचोळा, फांद्या रस्त्याकडेला पडलेले दिसतात. मात्र, तो गोळा करण्यासाठी गाड्यांची संख्या कमी आहे. परिणामी, रस्त्याकडेला कचरा पडलेला दिसतो. या भागात विकासकामे सुरू असल्यामुळे रस्त्याकडेला राडारोडा आहे. त्यामध्ये आता कचऱ्याची भर पडत आहे.
नागरिकांची निरीक्षणे..
- कचऱ्याची गाडी येते पण वेळ नक्की नाही; अनेकदा येतही नाही
- कचरा रस्त्यावर टाकला जातो
- स्टर्लिंग हॉस्पिटलमागे, भेळ चौकातील पार्किंग, पोस्ट ऑफिसजवळ, गणेश तलाव चौक
- भेळ चौकातून लोकमान्य रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर
आमच्या घरात सर्वजण कामासाठी बाहेर पडतात. कचऱ्याची गाडी येण्याची वेळ निश्चित नसल्याने बाहेर कचरा ठेऊन जावे लागते. मात्र कचऱ्याची गाडी आली नाही तर तो रस्त्यावर तसाच पडून राहतो. त्यामुळे कचरा कधी टाकायचा हा प्रश्न पडला आहे.
- एक गृहिणी, प्राधिकरण
सध्याच्या जीवनशैलीमुळे ‘यूज अँड थ्रो’चे आणि त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. जनजागृतीसाठी महापालिकेने उपक्रम, मोहीम राबवावी. नागरिकांनीही कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि ठिकठिकाणी टाकला जाणारा कचरा या बाबतीत सजग राहून आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
- धनंजय शेडबले, रहिवासी, निगडी प्राधिकरण
